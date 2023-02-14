Заболеваемость ОРВИ в Свердловской области растет, чаще всего выявляют грипп В

За последнюю неделю в Свердловской области выявлено почти 40 тысяч случаев ОРВИ и гриппа, 58% – у детей. Как и прогнозировали эпидемиологи, в феврале чаще других стал проявляться грипп В.

По данным регионального управления Роспотребнадзора, за неделю уровень заболеваемости вырос на 2,2%, хотя сейчас он чуть ниже среднемноголетнего показателя.

«В рамках мониторинга за возбудителями гриппа и ОРВИ в лабораториях за неделю обследовано 822 человека: доминирует грипп В, – сообщили в Роспотребнадзоре. – Уровень заболеваемости выше среднеобластного в полтора раза и более – в Первоуральске, Богдановиче, Сухом Логу, Асбесте».

Напомним, предыдущая вспышка ОРВИ и гриппа была в регионе в декабре: тогда за неделю зарегистрировали 75 тысяч больных. Доминировал грипп А (Н1N1). Эпидемиологи говорили, что очередного подъема заболеваемости можно ожидать в феврале-марте, и, скорее всего, он будет связан с распространением гриппа В.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

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