Заболеваемость детей ОРВИ растет: теперь доминирует грипп В

В Свердловской области за неделю заболеваемость ОРВИ и гриппом выросла на 7,6%. Зарегистрировано 35,3 тысячи случаев, в 61% заболевших – дети.

Отметим, что в прошлые недели детей было меньше половины от общего числа больных. Как и прогнозировали эпидемиологи, возбудитель сменился – теперь чаще выявляют грипп В (до этого доминировал свиной грипп).

«В рамках лабораторного мониторинга за возбудителями ОРВИ за неделю обследовано 918 человек: доминирует грипп В – 7% от числа обследованных. Также выделены вирусы гриппа А (Н1N1), SARS-CoV-2, гриппа А (Н3N2), парагриппа, РС-вирусы, аденовирусы, риновирусы, метапневмовирусы, сезонные коронавирусы», – сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.

В Екатеринбурге заболеваемость за неделю выросла сразу на 12,8% – зарегистрировано 16 тысяч случаев ОРВИ и гриппа. Еще в нескольких городах заболеваемость превысила среднеобластную в полтора раза: это Сухой Лог, Первоуральск, ЗАТО Свободный, Богданович и другие.

А вот пневмоний стало меньше. За неделю выявлено 558 случаев – минус 13% к предыдущему периоду.

Напомним, вспышка ОРВИ и гриппа была зарегистрирована в регионе в декабре: тогда за неделю зарегистрировали 75 тысяч больных. Доминировал грипп А (Н1N1). Эпидемиологи говорили, что очередной подъем заболеваемости можно ожидать в феврале-марте, и, скорее всего, он будет связан с распространением гриппа В.

Екатеринбург, Анастасия Истомина

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