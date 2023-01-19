Мэрия: заключены все контракты по ремонту дорог

Мэрия Екатеринбурга заключила все контракты по ремонту дорог в 2023 году в рамках федерального проекта «Безопасные и качественные дороги». Об этом сегодня сообщили в пресс-службе администрации.

«С наступлением тепла подрядчики приступят к исполнению своих обязательств на всех участках дорожных работ, в ходе которых отремонтируют проезжую часть и тротуары, выправят либо заменят бордюрный камень, обустроят пандусы на лестничных сходах, обновят люки колодцев и модернизируют светофорные объекты», – добавили там.

В этом году запланирован ремонт 17 участков дорог общей протяженностью 17 километров. «Новый День» ранее рассказывал, где будут идти ремонты и кто сможет на этом заработать. Самый большой контракт – на 215 млн – получило ГУДСР. Ремонтировать будут 8 Марта и Машинную. Эта же компания за 183 миллиона будет вести ремонты на улицах Летчиков, Маневровая, Техническая, Уральская, Циолковского и Тверитина. Корпорация «Атомстройкомплекс» получит 194 миллиона – это деньги за ремонты на Шейнкмана, Розы Люксембург, Восточной, Патриса Лумумбы и Евгения Савкова. Трест УТСС получил 187 миллионов за ремонты улиц Репина, Шаумяна, Шейнкмана, Начдива Онуфриева и дороги в поселок Калиновка. «Уралдортехнологии» заработают 183 миллиона на дорогах Эльмаша – улицах Старых Большевиков, Фрезеровщиков.

В ходе торгов на закупках удалось сэкономить около 120 миллионов. Вице-мэр Алексей Бубнов отметил, что эти деньги направят на ремонты. «Новый День» уточнил в мэрии, какие объекты были отобраны, ответ будет опубликован сразу же после получения.

Екатеринбург, Марина Иванова

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