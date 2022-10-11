Стало известно, кто получит сотни миллионов на ремонты дорог в Екатеринбурге

Подведены итоги аукционов на ремонты дорог в Екатеринбурге в следующем сезоне. Поставщиками стали хорошо известные в городе компании, контракты с которыми заключаются практически ежегодно.

Трест Уралтрансспецстрой получит около 187 миллионов рублей за ремонты улиц Репина, Шаумяна, Шейнкмана, Начдива Онуфриева и дороги в поселок Калиновка. Победителем второго аукциона стало ГУДСР, за 183 миллиона они будут работать на улицах Летчиков, Маневровая, Техническая, Уральская, Циолковского и Тверитина. В каждом случае у победителя аукционов были конкуренты, и та предельная цена, которую мэрия готова была заплатить, в итоге снизилась. В совокупности удалось сэкономить около 120 миллионов.

Сегодня на пресс-конференции вице-мэр Алексей Бубнов отметил, что эти деньги направят на ремонты – идёт отбор дорог. Напомним, ранее «Новый День» писал о подрядчиках, которые займутся ремонтами по трем другим аукционам. Это ГУДСР, «Уралдортехнологии» и «Атомстройкомплекс». О том, кто стал получателем миллиардов на ремонтах и строительстве дорог в этом году, можно прочитать здесь.

Екатеринбург, Светлана Загороднева

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