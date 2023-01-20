В Екатеринбурге впервые посчитали избирателей Академического района

Ленинская территориальная избирательная комиссия Екатеринбурга обобщила данные по численности избирателей в уральской столице. За полгода количество горожан, обладающих активным избирательным правом, увеличилось на 3 тысячи человек. На 1 января 2023 года в Екатеринбурге зарегистрировано 1 млн 119 тыс. 75 избирателей.

Напомним, сведения о численности избирателей обновляются дважды в год – 1 января и 1 июля.

С созданием Академического района в Екатеринбурге впервые число избирателей в новом районе устанавливалось отдельно и составило 78 052 человека. В Ленинском районе зарегистрировано 119 204 избирателя, в Октябрьском районе – 110 485, в Чкаловском районе – 209 640. Остальные РТИК пока не опубликовали сведения о количестве избирателей.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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