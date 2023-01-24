В Свердловской области пересчитали избирателей – к 1 января 2023 года их 3 298 665. «Численность избирателей в регионе стабильна. Так, на 1 января 2022 года она составляла 3 299 652 человека. Среди муниципальных образований, где численность избирателей за последний год увеличилась, можно отметить Екатеринбург, Арамиль, Верхнюю Пышму, Березовский, Среднеуральск, Сысерть и Белоярский», – прокомментировали в пресс-службе свердловского избиркома. Данные обновляются дважды в год – 1 января и 1 июля.

Добавим, в Екатеринбурге впервые посчитали избирателей нового Академического района – 78 052 человека. Всего в городе зарегистрировано 1 млн 119 тыс. 75 избирателей.

Екатеринбург, Марина Иванова

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