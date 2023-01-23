Заболеваемость ОРВИ и гриппом в Свердловской области пошла на спад

В Свердловской области фиксируют снижение заболеваемости ОРВИ и гриппом на 6% за неделю. К врачам обратилось около 33 тысяч человек.
«Зарегистрировано 32,8 тысячи случаев ОРВИ, что ниже уровня прошлой недели на 6,1% и выше среднего многолетнего уровня на 7,8%. В структуре заболеваемости 55% составляют дети», – сообщает пресс-служба регионального управления Роспотребнадзора.
Как и ранее, в структуре возбудителей доминирует грипп А (H1N1). Также выделены вирусы гриппа В, парагриппа, SARS-CoV-2, аденовирусы и другие.
Внебольничных пневмоний тоже стало меньше: за неделю – 648 случаев (минус 16% с прошлой недели). Из них в Екатеринбурге – 197 случаев (минус 14%).
Напомним, пик заболеваемости ОРВИ и гриппом в Свердловской области наблюдался в декабре: в тот период за неделю выявляли по 75 тысяч больных. Ситуация изменилась, когда в школах был введен дистант, а также во время новогодних каникул.
Специалисты Роспотребнадзора не исключают, что будет вторая волна заболеваемости. Подъема можно ждать в феврале-марте. Скорее всего, новый виток будет связан с другим возбудителем (например, сейчас все чаще выявляют грипп В).
Снижение уровня заболеваемости видно и по количеству отправленных на карантин учебных коллективов. В пресс-службе мэрии Екатеринбурга сообщили «Новому Дню», что сейчас в детсадах закрыто всего 7 групп (болеют 57 детей), в школах – 2 класса (болеют 12 детей).
Екатеринбург, Анастасия Истомина
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