Заболеваемость ОРВИ и гриппом в Свердловской области пошла на спад

В Свердловской области фиксируют снижение заболеваемости ОРВИ и гриппом на 6% за неделю. К врачам обратилось около 33 тысяч человек.

«Зарегистрировано 32,8 тысячи случаев ОРВИ, что ниже уровня прошлой недели на 6,1% и выше среднего многолетнего уровня на 7,8%. В структуре заболеваемости 55% составляют дети», – сообщает пресс-служба регионального управления Роспотребнадзора.

Как и ранее, в структуре возбудителей доминирует грипп А (H1N1). Также выделены вирусы гриппа В, парагриппа, SARS-CoV-2, аденовирусы и другие.

Внебольничных пневмоний тоже стало меньше: за неделю – 648 случаев (минус 16% с прошлой недели). Из них в Екатеринбурге – 197 случаев (минус 14%).

Напомним, пик заболеваемости ОРВИ и гриппом в Свердловской области наблюдался в декабре: в тот период за неделю выявляли по 75 тысяч больных. Ситуация изменилась, когда в школах был введен дистант, а также во время новогодних каникул.

Специалисты Роспотребнадзора не исключают, что будет вторая волна заболеваемости. Подъема можно ждать в феврале-марте. Скорее всего, новый виток будет связан с другим возбудителем (например, сейчас все чаще выявляют грипп В).

Снижение уровня заболеваемости видно и по количеству отправленных на карантин учебных коллективов. В пресс-службе мэрии Екатеринбурга сообщили «Новому Дню», что сейчас в детсадах закрыто всего 7 групп (болеют 57 детей), в школах – 2 класса (болеют 12 детей).

Екатеринбург, Анастасия Истомина

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