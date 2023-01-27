Обвиняемый в получении взятки прокурор останется в СИЗО до 26 марта

Заместитель прокурора Ленинского района Екатеринбурга Илья Загайнов, арестованный по подозрению в получении взятки, останется в СИЗО как минимум до 26 марта.

Сегодня Свердловский областной суд отклонил апелляционную жалобу его адвоката на постановление Ленинского районного суда Екатеринбурга от 20 декабря 2022 года, которым арест был продлен на три месяца.

Как уже сообщал «Новый День», высокопоставленный силовик был задержан 28 октября 2022 года, затем его арестовали на два месяца. По версии следствия, зампрокурора взял крупную сумму денег за оказание помощи по уголовному делу. Илье Загайнову предъявлено обвинение по ч. 6 ст. 290 УК РФ. Ему грозит до 15 лет лишения свободы со штрафом в размере до семидесятикратной суммы взятки.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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