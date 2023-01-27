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Пятница, 27 января 2023, 20:41 мск

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«Автомобилист» уступил «Нефтехимику» на домашнем льду

Фото ХК «Автомобилист»

Екатеринбургский «Автомобилист» завершил домашнюю серию поражением от «Нефтехимика». Пятничный матч в Екатеринбурге закончился со счетом 2:1 в пользу гостей.

На 17-й минуте матча «Автомобилист» вышел вперед. Гол забил Алексей Макеев, вернувшийся в состав команды после травмы. Он убежал в контратаку вместе с Виктором Неучевым, получил от него передачу и отправил шайбу между щитков голкипера «Нефтехимика».

Гости отыгрались уже во второй двадцатиминутке. Егор Попов с близкого расстояния бросил шайбу под перекладину ворот Игоря Бобкова. Решающим стал третий период, где обе команды хорошо атаковали. Но на короткий отрезок времени хоккеисты «Автомобилиста» потеряли инициативу и пропустили две опаснейшие контратаки «Нефтехимика», одна из которых увенчалась успехом для соперников. Андрей Белозёров в касание замкнул передачу Анселя Галимова и забросил победную для нижнекамцев шайбу.

Следующие матчи «Автомобилист» проведет на выезде. 29 января уральцы сыграют в Ярославле против «Локомотива», а 31 января вновь встретятся с «Нефтехимиком», но уже в Нижнекамске.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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Метки / ХК «Автомобилист»

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