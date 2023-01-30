Праймериз ЕР по выборам в гордуму Екатеринбурга пройдут по первой модели

Предварительное голосование по отбору кандидатов в Екатеринбургскую городскую думу от партии «Единая Россия» пройдет по первой модели, то есть проголосовать смогут все желающие избиратели, в том числе беспартийные. Об этом рассказал «Новому Дню» Дмитрий Жуков, руководитель Регионального исполнительного комитета Свердловского регионального отделения ЕР. Также он заявил, что о том, как именно будут проходить сами выборы и изменится ли схема и количество избирательных округов, пока еще говорить рано.

«На сегодняшний день схема выборов в Екатеринбургскую городскую думу не менялась, поэтому рано говорить, как будут проходить выборы. Процедура проведения предварительного голосования не зависит от схемы избирательных округов муниципалитета. Старт голосования будет дан на заседании Президиума генерального совета партии», – сообщил Дмитрий Жуков.

Ранее стало известно, что центральное руководство партии «Единая Россия» назвала примерные сроки проведения праймериз по отбору кандидатов на ЕДГ-2023. Как пишут «Ведомости», ожидается, что старт праймериз во всех регионах будет дан с 3 по 7 марта. До 28 марта будут образованы счетные участки. С 8 марта по 27 апреля будет проходить выдвижение кандидатов, с 8 марта по 21 мая – агитационный период. Регистрация избирателей состоится с 17 апреля по 26 мая. Голосование на праймериз будет идти с 22 по 28 мая. Результаты определят 30 мая.

Как уже сообщал «Новый День», схема выборов в городскую думу Екатеринбурга, скорее всего, изменится в этом году. Ожидается, что общее число депутатов уменьшится с 36 до 35, из них 25 будут избираться по одномандатным округам, а еще 10 – по партийным спискам. Добавим, сейчас в областном Избирательном кодексе есть норма, согласно которой муниципальная дума, состоящая более чем из 26 депутатов, должна не меньше чем наполовину состоять из депутатов, избранных по партийным спискам. Для того чтобы ввести в Екатеринбурге схему «25 на 10», этот пункт необходимо изменить с помощью принятия областного закона. После этого нужно будет изменить Устав Екатеринбурга, а потом – нарезку одномандатных округов.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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