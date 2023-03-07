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Вторник, 7 марта 2023, 10:06 мск

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Стартовали праймериз ЕР на выборах в гордуму Екатеринбурга

В Свердловской области «Единая Россия» запустила механизм предварительного голосования по отбору кандидатов для выдвижения на выборах в городскую думу Екатеринбурга.

Уже состоялось заседание президиума регионального политсовета партии, принято решение о проведении ПГ на уровне области. Ожидается, что сегодня состоится первое заседание оргкомитета праймериз, сообщили «Новому Дню» в свердловском отделении ЕР. Принимать документы у желающих начнут 9 марта.

Напомним, выдвижение кандидатов должно продлиться до 27 апреля, с 8 марта по 21 мая будет идти агитационный период. Регистрация избирателей состоится с 17 апреля по 26 мая. Электронное голосование на праймериз будет идти с 22 по 28 мая. Результаты определят 30 мая. Выборы в ЕГД состоятся в сентябре.

Как уже сообщал «Новый День», схема выборов в городскую думу Екатеринбурга изменится в этом году. Ожидается, что общее число депутатов сократится с 36 до 35, из них 25 будут избираться по одномандатным округам, а еще 10 – по партийным спискам. В ближайшее время действующая гордума должна будет изменить Устав Екатеринбурга, а потом – нарезку одномандатных округов.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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