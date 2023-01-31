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Вторник, 31 января 2023, 10:26 мск

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Живая или искусственная: екатеринбуржцы выберут елку для площади 1905 года

Жителям Екатеринбурга предложили самим выбрать, какую елку они хотят увидеть на площади 1905 года в следующий Новый год.

Городские власти запустили новый опрос в информационной системе «Активный Екатеринбург».

Как сообщает пресс-служба мэрии, горожане могут выбрать один из трех вариантов:

– искусственная конусовидная ель;

– живая ель;

– искусственная ель, имитирующая живую.

Также жители уральской столицы могут предложить свой вариант, выбрав пункт «другое». Принять участие в голосовании можно в течение всего последнего зимнего месяца: с 12:00 31 января до 12:00 28 февраля 2023 года.

Напомним, на прошлой неделе после закрытия ледового городка в мэрии обсудили плюсы и минусы установки на площади живой елки. Плюс: живое дерево заняло почти в два раза меньше места, чем используемая до этого искусственная ель, благодаря чему перемещаться по городку стало удобнее. Минус: живая ель более сложна в транспортировке, установке и менее долговечна. От резких перепадов температур хвоя осыпается. Сохранять презентабельный внешний вид дерева при изменчивой уральской погоде – проблематично.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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