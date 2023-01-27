В мэрии Екатеринбурга обсудили плюсы и минусы живой елки на площади 1905 года

Сегодня замглавы Екатеринбурга Екатерина Сибирцева провела заключительное заседание оргкомитета по работе ледового городка. Как сообщает пресс-служба мэрии, одним из ключевых вопросов стало использование живой ели.

«Живое дерево горожане оценили хорошо, что дает нам возможность использовать этот вариант и в последующие годы. Однако стоит провести работу с тем, чтобы в будущем сразу снять ряд вопросов. Например, теперь стало очевидно, что поиски елки надо начинать уже летом, возможно, привлекая к процессу волонтеров», – поставила задачу Екатерина Сибирцева.

Начальник городского управления культуры Илья Марков рассказал о выявленных плюсах и минусах живой ели. Плюс: живое дерево заняло почти в два раза меньше места, чем используемая до этого искусственная ель, благодаря чему перемещаться по городку стало удобнее.

«Однако есть и минус: живая ель более сложна в транспортировке, установке и менее долговечна, – отметил чиновник. – Капризная уральская погода не щадит деревья: от резких перепадов температур хвоя осыпается. Не способствует их долговечности и устойчивости и сильный ветер, с которым мы столкнулись в этом году. И если второй вопрос можно решить системой подпорок, то сохранять презентабельный внешний вид дерева при такой изменчивой погоде – проблематично», – подчеркнул начальник управления, добавив, что в дальнейшем при решении этого вопроса обязательно будет учтено мнение городского сообщества.

Как уже сообщал «Новый День», в этом году на площади 1905 года впервые за много лет установили живую ель высотой 28 метров. Несмотря на то, что к ней прикрепили дополнительные ветки, многие горожане сочли, что дерево недостаточно пушистое.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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