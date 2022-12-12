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Понедельник, 12 декабря 2022, 10:51 мск

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Главной елке Екатеринбурга придают дополнительную пушистость

Рабочие компании «Айс проект» прикрепляют дополнительные ветки к елке, которая будет установлена на площади 1905 года.

Как сообщили в пресс-службе мэрии, дополнительные ветки нужны, чтобы сделать главную городскую елку более пушистой. Когда эта работа будет завершена, елку поставят и начнут наряжать.

Напомним, елку на площадь 1905 года привезли на прошлой неделе. При транспортировке ель немного пострадала. В момент рубки температура воздуха опустилась до -22, из-за этого некоторые подмороженные ветки обломились. Но в пострадавших местах будут прикреплены «запасные», а на вершине будет установлена еще одна небольшая елочка.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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