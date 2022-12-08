Главную елку города начнут наряжать через два дня

В Екатеринбурге готовятся к установке главной городской елки на площади 1905 года.

Как рассказал «Новому Дню» Александр Гильденмайстер, представитель подрядной организации «Айс-проект», елку поставят и начнут наряжать в ближайшие выходные.

Он также поделился некоторыми подробностями выбора и доставки главного новогоднего дерева. «Елку нашли в Шалинском лесничестве, подбирали исходя из требований – не ниже 27 метров. Затем расчистили подъездные пути, аккуратно двумя кранами положили ее на бок, а потом погрузили на низкорамный автопоезд. Эпопея по доставке елки в Екатеринбург продолжалась с утра 7 декабря до 4 часов утра 8 декабря, по городу ее везли ночью», – рассказал Александр Гильденмайстер.

Представитель подрядчика добавил, что при перевозке ель немного пострадала. В момент рубки температура воздуха опустилась до -22, из-за этого некоторые подмороженные ветки обломились. Но в пострадавших местах будут прикреплены «запасные», а на вершине будет установлена еще одна елочка – небольшая, но пушистая. На восстановление веток и подготовку крепления для елки уйдет два дня, потом ее установят и начнут вручную украшать игрушками.

Екатеринбург, Елена Владимирова, Дмитрий Бутаков

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