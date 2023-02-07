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Вторник, 7 февраля 2023, 21:00 мск

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«Автомобилист» всухую обыграл «Витязь» на домашнем льду

Фото: ХК «Автомобилист»

Екатеринбургский «Автомобилист» одержал убедительную победу в домашнем матче против подмосковного «Витязя». Встреча на льду КРК «Уралец» завершилась со счетом 3:0 в пользу хозяев.

Залогом успеха стал стартовый отрезок игры. Уже на третьей минуте «Автомобилист» заработал большинство и быстро реализовал его. Стефан Да Коста выждал момент и отдал пас Сергею Широкову, который точно отправил шайбу в «девятку» ворот «Витязя». Спустя три минуты екатеринбуржцы удвоили свое преимущество. Кертис Волк удачно подправил траекторию полета шайбы после броска Ефима Гуркина и оформил второй гол команды.

Второй период прошел без заброшенных шайб. В заключительной двадцатиминутке хозяева не сбавляли оборотов и разыграли красивую голевую комбинацию. Алексей Василевский набросил на ворота от синей линии, Стефан Да Коста перехватил летящую шайбу прямо перед щитком вратаря «Витязя» Дмитрия Шикина, сделал обманное движение и забил гол с неудобной руки. Гости не смогли ничего не противопоставить. Вратарь «Автомобилиста» Юхан Маттссон отразил все 25 бросков и заработал третий шат-аут в текущем сезоне КХЛ.

«Витязь» идет на первом месте по первому периоду, поэтому здорово, что мы забили быстрые два гола. Дальше играли по счету. Где-то вратарь нас держал в игре, ну а в третьем периоде сыграли по результату: были хорошие наложения игроков и хороший гол. Спасибо ребятам, что выполнили установку», – прокомментировал итоги победного матча главный тренер «Автомобилиста» Николай Заварухин.

Следующий матч екатеринбуржцы также проведут на домашнем льду. 9 февраля «Автомобилист» сыграет против петербургского СКА.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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Метки / ХК «Автомобилист»

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