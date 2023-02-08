В парке «Уралмаш» отметят Масленицу в новом формате

Команда парка Маяковского готовит первое массовое мероприятие в летнем парке «Уралмаш». В воскресенье, 26 февраля, там отметят «Уралмасленицу». Праздничные гуляния пройдут с 11 до 16 часов.

Как рассказали в пресс-службе ЦПКиО, в центральной части парка на музыкальной сцене выступят ансамбли «Иван-да-Марья» и арт-фолк группы «Лави Нова», а затем пройдет спектакль «Коляда-театра» и состоится перформанс-шоу ходулистов «Гулливер».

Кроме того, в парке появятся тематические декорации и фотозона, посетителей будут развлекать скоморохи и уличные музыканты. Рядом расположатся фуд-корт и ярмарка. Организаторы также сделают площадку для традиционных масленичных забав: метание снежков в мишень, прыжки в мешках, перетягивание каната и другие конкурсы. Всем участникам обещают призы. Кульминацией праздника станет сожжение чучела Масленицы в парке.

Напомним, в декабре городские власти передали летний парк «Уралмаш» в бессрочное пользование администрации парка Маяковского. Новое руководство планирует начать в районном парке благоустройство уже в 2023 году. В первую очередь стоит задача обустроить сеть прогулочных тропинок. Также дирекция ЦПКиО будет отвечать за культурную программу парка «Уралмаш».

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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