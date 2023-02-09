Экс-советник Алексея Орлова переходит на работу в СвЖД

Начальник департамента общественных связей администрации Екатеринбурга Галина Токарева покидает муниципальную службу и переходит в аппарат Свердловской железной дороги.

В администрации «Новому Дню» сообщили, что последним рабочим днем Галины Токаревой станет понедельник, 13 февраля.

На сайте СвЖД Галина Токарева уже указана в качестве начальника службы корпоративных коммуникаций.

Напомним, Галина Токарева была советницей Алексея Орлова во время его работы первым вице-губернатором Свердловской области. Когда Орлов стал главой Екатеринбурга, он сменил несколько ключевых руководителей в мэрии. В марте 2021 года он назначил Токареву руководителем департамента общественных связей.

Пост начальника службы корпоративных коммуникаций СвЖД раньше занимала Елена Радченко. В октябре 2022 года она трагически погибла во время отдыха в Таиланде.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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