В Екатеринбурге для Турции меньше чем за неделю собрали около 15 тонн гуманитарной помощи (ФОТО)

В Екатеринбурге для пострадавших от землетрясения в Турции собрали 10-15 тонн гуманитарной помощи. Об этом журналисту РИА «Новый День» рассказал предприниматель Сергей Колпащиков, который и организовал сбор меньше недели назад.

Вчера состоялась погрузка. Припасы доставили в сторону Таганского ряда, а оттуда при содействии азербайджанской диаспоры все погрузят в длинномер. Сегодня после обеда груз доставят в Казань, и уже оттуда консульство Турции отправит спецборт в зону бедствия.

Екатеринбург, Владислав Тринько

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2023, РИА «Новый День»