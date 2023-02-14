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Вторник, 14 февраля 2023, 11:39 мск

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В Екатеринбурге для Турции меньше чем за неделю собрали около 15 тонн гуманитарной помощи (ФОТО)

В Екатеринбурге для пострадавших от землетрясения в Турции собрали 10-15 тонн гуманитарной помощи. Об этом журналисту РИА «Новый День» рассказал предприниматель Сергей Колпащиков, который и организовал сбор меньше недели назад.

Вчера состоялась погрузка. Припасы доставили в сторону Таганского ряда, а оттуда при содействии азербайджанской диаспоры все погрузят в длинномер. Сегодня после обеда груз доставят в Казань, и уже оттуда консульство Турции отправит спецборт в зону бедствия.

Екатеринбург, Владислав Тринько

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Метки / Турция

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