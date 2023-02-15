В участковые избиркомы пригласили студентов колледжей и техникумов

Для формирования новых составов участковых избиркомов в Свердловской области приглашают студентов и преподавателей профессиональных учебных заведений.

Как сообщает областной избирком, в техникумы и колледжи направлена информация о сроках и порядке формирования участковых избирательных комиссий. В областном минобразования состоялось совещание, посвященное этой теме.

«Необходимость нашей встречи продиктована тем, что в 2023 году истекает срок полномочий составов участковых избирательных комиссий, сформированных в 2018 году. И, приступая к формированию новых составов, очень хотелось бы привлечь в ряды УИК больше молодых людей из числа как студенчества, так и педагогов, интересующихся, неравнодушных, готовых учиться и работать в такой интересной сфере как избирательный процесс», – обратилась к участникам совещания зампредседателя облизбиркома Ирина Бастрикова.

Чтобы стать членом избиркома, необходимо быть дееспособным гражданином РФ не младше 18 лет, несудимым, не имеющим двойного гражданства или ВНЖ в других странах, не иноагентом.

Как уже сообщал «Новый День», всего на территории региона сформировано 2477 УИК, в их состав входят свыше 25 тысяч членов с правом решающего голоса. Полномочия заканчиваются у 2426 УИК. В Екатеринбурге, где в сентябре состоятся выборы в городскую думу, из 570 действующих участковых комиссий будут обновлены 544. Новые составы должны быть сформированы до конца июня, когда официально стартует избирательная кампания.

Процесс формирования новых составов участковых избирательных комиссий начнется в марте этого года. Документы по кандидатурам – в том числе от собраний избирателей по месту работы, учебы в образовательных организациях – территориальные избирательные комиссии будут принимать с 30 марта по 28 апреля 2023 года.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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