В Свердловской области стартует масштабное обновление УИК

В Свердловской области в 2023 году истекает срок полномочий большинства участковых избирательных комиссий.

Как сообщили «Новому Дню» в областном избиркоме, всего на территории региона сформировано 2477 УИК, в их состав входят свыше 25 тысяч членов с правом решающего голоса. Полномочия заканчиваются у 2426 УИК. Формирование новых составов начнется весной 2023 года.

Этот процесс затронет и Екатеринбург, где в сентябре пройдут выборы депутатов городской думы. Из 570 действующих участковых комиссий здесь будут обновлены 544. Новые составы должны быть сформированы до конца июня, когда официально стартует избирательная кампания.

Состав участковой комиссии назначает территориальная избирательная комиссия. Предложения по кандидатурам принимаются от политических партий. Также кандидатуры могут вносить депутаты и собрания избирателей по месту жительства или работы. Срок приема предложений – 30 дней, а весь процесс формирования нового состава УИК занимает 60 дней.

Напомним, в этом году в Свердловской области пройдет двенадцать избирательных кампаний. Самые заметные из них – выборы нового состава Екатеринбургской думы и довыборы депутата свердловского заксобрания по Ирбитскому округу.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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