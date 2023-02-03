Партии представят списки кандидатов в УИК в апреле

В Свердловской области весной заканчиваются полномочия 2426 участковых избирательных комиссий, в том числе 544 – в Екатеринбурге, где в сентябре пройдут выборы в городскую думу. «Новый День» опросил парламентские партии о планах обновления состава своих представителей в избиркомах.

Депутат Госдумы и руководитель свердловского отделения «Справедливой России – за правду» Андрей Кузнецов сообщил, что партия ведет работу по составлению списков кандидатов в участковые комиссии с осени прошлого года. Окончательно они будут утверждены на совете регионального отделения партии 15 апреля.

«Обновление затронет тех членов УИК, кто утерял связь с партией или отрицательно зарекомендовал себя в ходе последних избирательных кампаний. Точные цифры не назову. Могу сказать, что СР обладает в целом надежным составом представителей в УИК. Но всегда есть неприятные исключения. С теми, кто по тем или иным причинам уклоняется от профессиональной защиты чистоты и законности процесса голосования и подсчета на участках, нам не по пути», – заявил собеседник агентства.

ЛДПР также будет вносить предложения по формированию составов УИК в апреле. «Мы имеем право на назначение в состав практически каждой участковой комиссии своего представителя. В настоящий момент мы активно работаем в этом направлении. Сроки нам позволяют проводить работу качественно. Естественно, будем ориентироваться на действующих членов УИК, внося, при необходимости, точечные замены. У нас есть определенные критерии отбора: желание заниматься этой деятельностью, наличие знаний, коммуникабельность, членство в ЛДПР. Как и всегда ставим перед собой задачу – укомплектовать все формирующиеся комиссии своими представителями», – рассказал «Новому Дню» депутат заксо, куратор свердловского отделения ЛДПР Александр Каптюг.

«Единая Россия» намерена направить по одной кандидатуре для включения в состав каждой УИК. «Насколько будет обновляться состав действующих участковых избирательных комиссий, пока неизвестно, скорее всего, он останется прежним. Предпочтение будет отдаваться тем, кто уже принимал участие в работе УИК, сотрудникам с опытом – это проверенные люди, которым мы доверяем. Во-вторых, будем предлагать кандидатов от партии, которые состояли в резерве участковых избирательных комиссий в предыдущем составе, а также зарекомендовали себя в партийной работе», – сообщили в пресс-службе СРО ЕР.

В свердловском обкоме КПРФ заявили, что выдвинут кандидатов в состав большинства УИК, «за исключением совсем маленьких участков». В партии отметили, что обновление составов избиркомов станет самым большим в истории, однако не стали уточнять, как коммунисты воспользуются этим.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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