Формирование новых УИК в Свердловской области завершится до 5 июня

В Свердловской области продолжается процесс масштабного обновления составов участковых комиссий.

Как сообщили «Новому Дню» в региональном избиркоме, прием предложений по кандидатурам завершился 28 апреля. Сейчас территориальные избирательные комиссии занимаются проверкой документов и уже в конце мая – начале июня будут принимать решения по формированию УИК. Эта работа продлится ориентировочно до 5 июня.

Всего в Свердловской области обновятся составы 2393 участковых комиссий. Из них 544 находятся в Екатеринбурге, где в сентябре пройдут выборы в городскую думу. Как писал «Новый День», большинство парламентских партий при составлении списков кандидатов отдавали предпочтение действующим членам УИК, так как у них уже есть опыт. Лишь «Справедливая Россия» заявляла о планах серьезно обновить ряды своих представителей в участковых избирательных комиссиях.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2023, РИА «Новый День»