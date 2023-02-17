Напротив стройплощадки новой филармонии вырубили деревья (ФОТО)

На улице Карла Либкнехта вырубили деревья рядом с площадкой, где планируется строительство нового зала Свердловской филармонии. Сейчас на аллее остались только пни, сообщили «Новому Дню» местные жители.

Не исключено, что деревья убрали для будущего благоустройства. Напомним, ранее на площадке находился пятиэтажный жилой дом, который не без труда расселили и снесли в 2020 году. На его месте предполагалось построить новый зал филармонии по эскизам бюро Zaha Hadid, причем закончить объект хотели к 2023 году.

После начала спецоперации на Украине компания покинула Россию, и проект заморозили. Однако в прошлом году власти распорядились выделить 150 миллионов рублей на проектирование нового здания филармонии.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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