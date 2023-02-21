Более половины авиабилетов из Екатеринбурга на февральские праздники продано в Москву

Почти 58% авиабилетов из Екатеринбурга на февральские праздники продано в Москву. Еще 10% уральцев полетят в Петербург и 7,7% – в Сочи.

Такие данные приводит пресс-служба OneTwoTrip. Сервис проанализировал все бронирования на период с 18 по 26 февраля. На все остальные направления приходится от 1 до 3%.

«В десятке оказались Минеральные Воды, Уфа, Иркутск, Астана, Ханты-Мансийск, Стамбул и Новосибирск», – сообщили в пресс-службе OneTwoTrip.

Из Москвы география полетов намного шире. Каждый десятый билет продан в Сочи, на втором месте – Калининград, на третьем – Екатеринбург (3,9%). Также из столицы забронированы билеты в Минводы, Дубай, Махачкалу, Стамбул, Манилу, Владикавказ.

Как ранее писал «Новый День», за последний месяц стоимость туров в Москву, Сочи и Санкт-Петербург с вылетом из Екатеринбурга выросла на 10-20%. А в уральских загородных отелях и на базах отдыха не осталось свободных номеров.

Екатеринбург, Анастасия Истомина

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