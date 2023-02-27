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Понедельник, 27 февраля 2023, 09:37 мск

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«Автомобилист» сыграет с «Металлургом» в первом раунде Кубка Гагарина

Хоккейный клуб «Автомобилист» занял четвертое место в Восточной конференции по итогам регулярного чемпионата КХЛ. В первом раунде розыгрыша Кубка Гагарина екатеринбуржцам предстоит встретиться с командой, занявшей пятое место, – магнитогорским «Металлургом».

Первые два мачта плей-офф пройдут в Екатеринбурге. Игры состоятся 2 и 4 марта в КРК «Уралец», затем серия переедет в Магнитогорск, где 6 и 8 марта команды сыграют на площадке «Металлурга». В случае необходимости, пятый и седьмой матчи серии состоятся 10 марта и 14 марта в Екатеринбурге, шестой – 12 числа в Магнитогорске.

Как сообщили в пресс-службе «Автомобилиста», 27 февраля билеты на матчи плей-офф смогут выкупить владельцы сезонных абонементов, а также владельцы абонементов выходного дня. Продажи проходят в кассах ледового дворца с 11:00 до 20:00. С 1 марта все места, не выкупленные владельцами абонементов, поступают в свободную продажу. Билеты можно будет приобрести только онлайн на официальном сайте клуба. На время плей-офф возвращаются ограничения по количеству продаваемых билетов в одни руки – не более двух штук.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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Метки / ХК «Автомобилист»

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