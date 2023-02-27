Директор института физкультуры УрФУ останется в СИЗО до апреля

Свердловский облсуд рассмотрел апелляцию защиты директора института физкультуры УрФУ Евгения Шурманова, которому продлили срок содержания под стражей до 8 апреля 2023 года.

Как сообщили в пресс-службе облсуда, адвокаты пытались оспорить постановление Верх-Исетского районного суда Екатеринбурга от 01 февраля 2023 года. Заслушав выступления сторон, областной суд оставил жалобу без удовлетворения. Евгений Шурманов останется под стражей.

Напомним, Шурманова задержали в июне прошлого года на рабочем месте, затем арестовали, а затем несколько раз продлевали срок содержания под стражей.

Его подозревают в мошенничестве в особо крупном размере. Как писал «Новый День», вероятно, дело связано с растратой при организации чемпионата мира по боксу, который проходил в Екатеринбурге в 2019 году. Исполнительную дирекцию ЧМ возглавлял Шурманов.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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