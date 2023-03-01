Застройщики Академического района награждены за особые заслуги

Сразу два представителя АО Специализированный застройщик «Региональная строительная группа – Академическое» награждены Знаком отличия Свердловской области «За заслуги перед Свердловской области III степени».

Указ о награждении подписал губернатор Евгений Куйвашев по представлению регионального министерства строительства и развития инфраструктуры. Награды за особые заслуги в сфере социально-экономического развития Свердловской области получили председатель совета директоров АО СЗ «РСГ – Академическое» Виктор Киселев и генеральный директор АО СЗ «РСГ-Академическое» Сергей Ланцов.

Напомним, район Академический – крупнейший градостроительный проект в Европе, который реализуется на юго-западе Екатеринбурга. На территории площадью 1,3 тыс. га будут проживать более 325 тыс. жителей. Объем жилья составляет 9 млн кв. м, объем объектов социально-коммерческой инфраструктуры – 4,2 млн кв. м, строительство продлится до 2030 года. Одновременно здесь возводятся жилые, социальные, коммерческие и иные инфраструктурные объекты, создаются рабочие места. Кроме того, застройщик создает и социокультурное пространство района, участвует в организации праздников, которые привлекают и жителей других районов. Например, 26 февраля здесь с размахом отметили Масленицу.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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