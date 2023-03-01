Электросамокаты попали в ПДД. В ГИБДД объясняют водителям правила

С 1 марта вступили в силу поправки в ПДД, закрепляющие понятие «Средства индивидуальной мобильности». Теперь электросамокаты, сигвеи, гироскутеры, электроскейты, моноколеса получили правовой статус, и те, кто на них передвигаются, обязаны соблюдать правила.

Водители СИМов должны передвигаться по краю проезжей части – так же, как и велосипедисты. Это правило действует для дорог, где разрешенная для автомобилей скорость не превышает 60 км/ч. Можно ездить и по велодорожке. Если нет других возможностей, разрешено передвигаться по тротуару. Но скорость самокатов в этом случае ограничивается 25 км/ч, а масса – 35 килограммами.

ГИБДД на Урале проводит разъяснительные работы о новых правилах. «Эта работа ведется ежедневно, соответственно с учетом нововведений и новых правил сотрудники формируют повестку для работы с детьми, студентами, курсантами автошкол. Формат мероприятий подбирается исходя из возрастных особенностей: с детьми младшего школьного возраста – это игры и практические занятия, со старшеклассниками, студентами, курсантами автошкол – беседы, тестирования, просмотр видеоматериалов: обучающих фильмов, роликов, съемок с мест ДТП, им рассказывают об ответственности за нарушение ПДД, нововведениях в законодательстве», – прокомментировали в отделе пропаганды УГИБДД по Свердловской области.

Екатеринбург, Марина Иванова

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