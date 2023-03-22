Сегодня в Екатеринбург после зимней паузы вернутся самокаты

В Екатеринбурге возобновляет работу после зимнего перерыва аренда электросамокатов Whoosh.

В службе поддержки компании говорят, что сервис в городе заработает сегодня в течение дня.

Как уже сообщал «Новый День», с 1 марта 2023 года вступили в силу поправки в ПДД, закрепляющие понятие «Средства индивидуальной мобильности». Теперь электросамокаты, сигвеи, гироскутеры, электроскейты, моноколеса получили правовой статус, и те, кто на них передвигаются, обязаны соблюдать правила.

Водители СИМов должны передвигаться по краю проезжей части – так же, как и велосипедисты. Это правило действует для дорог, где разрешенная для автомобилей скорость не превышает 60 км/ч. Можно ездить и по велодорожке. Если нет других возможностей, разрешено передвигаться по тротуару. Но скорость самокатов в этом случае ограничивается 25 км/ч, а масса – 35 килограммами.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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