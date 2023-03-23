ГИБДД напомнила о ПДД для самокатов

В Екатеринбурге начался сезон электросамокатов – сервис аренды Whoosh заработал накануне. Вероятно, вскоре появятся и другие компании.

ГИБДД напомнила, что водители средств индивидуальной мобильности должны соблюдать ПДД. «В соответствии с изменениями в ПДД допускается движение лиц в возрасте старше 14 лет, использующих для передвижения средства индивидуальной мобильности: в пешеходной зоне, по тротуару, пешеходной дорожке. Госавтоинспекторы акцентируют внимание на том, что движение лиц, использующих для передвижения СИМ, разрешается со скоростью не более 25 км/ч», – прокомментировали в ГИБДД. Гаишники также просят родителей поговорить с детьми о важности соблюдения ПДД – скоро весенние каникулы.

Екатеринбург, Марина Иванова

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