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Среда, 29 марта 2023, 10:42 мск

Новости Екатеринбург

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В Екатеринбурге подросток на электросамокате влетел под автобус

В Екатеринбурге 14-летний подросток попал под автобус. ДТП случилось накануне на перекрестке Малышева – 8 Марта. Судя по видео, которое предоставили в УГИБДД, подросток буквально въехал в автобус: общественный транспорт подъезжал к остановке на свой зеленый, парень же выехал на пешеходный переход на красный, и не спешиваясь.

Как сообщили в городской ГИБДД, мальчик с ушибами попал в больницу. За рулем «НЕФАЗ 5299» находился 53-летний водитель со стажем вождения 29 лет. «Госавтоинспекция Екатеринбурга призывает водителей быть внимательными, при приближении к пешеходным переходам, предоставлять преимущество в движении пешеходам в соответствии с Правилами дорожного движения. Родителям необходимо провести дополнительные беседы с детьми о соблюдении правил безопасности на дороге. Объяснить детям, что при использовании электросамоката и других средств индивидуальной мобильности на пешеходном переходе нужно спешиться, убедиться в безопасности и только после этого переходить дорогу», – напомнили в ГИБДД.

Добавим, с этого года ПДД распространяется и на водителей средств индивидуальной мобильности.

Екатеринбург, Марина Иванова

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