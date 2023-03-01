Из Екатеринбурга запустят новые чартеры в Египет

С 22 марта из Екатеринбурга запустят чартеры в Шарм-эль-Шейх, но с технической посадкой в Анталье. Туры на этих рейсах будут дешевле, чем на регулярных.

Выполнять чартерную программу будет авиакомпания Southwind. Вылеты из Кольцово запланированы с 22 марта раз в десять дней. Время технической посадки в аэропорту Антальи – 45 минут.

По данным «Вестника АТОР», цены на туры из Екатеринбурга на этих рейсах будут ниже, чем на существующих регулярных рейсах. Турпакет на 10 дней в отель 3* «все включено» стоит от 130 тысяч рублей на двоих, в отель 4* – от 133 тысяч, в отель 5* – от 143 тысяч рублей.

Добавим, что сейчас из Екатеринбурга в Хургаду и Шарм-эль-Шейх выполняются прямые рейсы авиакомпаний «Россия» и Red Wings. До декабря летала еще авиакомпания I Fly, но туроператору пришлось досрочно свернуть полетную программу, поскольку перевозчику не разрешили летать над Иорданией.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

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