Бывшее здание Коляда-театра снова продают. Теперь – еще на 2 млн дешевле

Фонд имущества Свердловской области снова выставил на аукцион старинный особняк на улице Тургенева, в котором с 2006 по 2014 год располагался «Коляда-театр». Аукцион назначен на 10 апреля, заявки от участников принимаются до 4 апреля. Начальная цена – 6 млн 028 тысяч рублей, что на 2 млн рублей меньше, чем на прошлом аукционе в сентябре 2021 года.

Напомним, здание построено в 1917 году. Полы и перекрытия у него деревянные, крыша металлическая. Сейчас в нем нет внутренней отделки, отопления, водопровода, электричества, вентиляции и канализации. Судьба у объекта культурного наследия печальная. Он находится в региональной собственности, но у области нет денег на его содержание, поэтому в 2020 году было решено особняк продать. В ноябре 2020 года здание уже выставляли на торги – за 11 млн 147 тысяч рублей. Но желающих выкупить его у государства не нашлось. Не нашлось их и осенью 2021 года.

Теперь начальная цена снизилась почти вдвое по сравнению с первоначальной. В течение 8 лет в особняке на улице Тургенева располагался известный на весь мир «Коляда-театр». Помещение артистам в 2006 году передали после выселения из подвала на проспекте Ленина и скандальной голодовки. Труппа своими силами ремонтировала полузаброшенный дом, который находился в ужасном состоянии. «Коляда-театр» играл там спектакли и проводил фестивали. После 2014 года особняк на Тургенева, 20, стоит пустым и никем не используется.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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