Бывшее здание «Коляда-театра» снова продают, теперь – на 3 млн рублей дешевле

Фонд имущества Свердловской области снова выставил на торги старинный дом М.И. Маева на улице Тургенева, в котором с 2006 по 2014 год располагался «Коляда-театр». Аукцион назначен на 30 сентября.

Сейчас начальная цена объекта культурного наследия составляет 8 млн рублей, что на треть ниже прошлого раза. Как уже сообщал «Новый День», в ноябре 2020 года старинный особняк уже выставляли на торги – за 11 млн 147 тысяч рублей. Но желающих выкупить его у государства не нашлось.

Здание построено в 1917 году. Полы и перекрытия у него деревянные, крыша металлическая. Сейчас в нем нет внутренней отделки, отопления, водопровода, электричества, вентиляции и канализации. Разрешение на продажу объекта культурного наследия дали в апреле 2020 года депутаты заксо уходящего созыва. Тогда перед ними выступил и. о. главы МУГИСО Сергей Зырянов. Он уточнил, что здание нуждается в реконструкции, но в бюджете на это денег нет.

Напомним, в особняке на Тургенева 8 лет располагался известный на весь мир «Коляда-театр». Помещение артистам в 2006 году передали после выселения из подвала на проспекте Ленина и скандальной голодовки. Труппа своими силами ремонтировала полузаброшенный дом, который находился в ужасном состоянии. «Коляда-театр» играл там спектакли и проводил фестивали. После 2014 года особняк на Тургенева, 20, стоит пустым и никем не используется.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

Екатеринбург. Другие новости 03.09.21

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