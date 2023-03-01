Памятник «Фабрика-кухня» на Уралмаше обновили к юбилею города (ФОТО)

Екатеринбургские депутаты оценили, как выглядит архитектурный памятник «Фабрика-кухня УЗТМ» после капитального ремонта. Сейчас в нем располагаются центр культуры «Орджоникидзевский» и Екатеринбургская академия современного искусства, где обучаются 312 студентов.

Комплекс из трех зданий был построен в 1932 году в стиле конструктивизма. Но в реестр объектов культурного наследия «Фабрика-кухня» попала только в 2014 году, а до этого долгое время находилась в плачевном состоянии. Ситуацию усугубил сильный пожар, случившийся в заброшенном крыле здания в 2020 году.

Капитальный ремонт было решено провести в литере «А», где находятся кружки, секции и учебные кабинеты ЕАСИ. За три года из бюджета было потрачено 184 миллиона рублей. На эти деньги отремонтировали фасад, заменили окна и инженерные сети, усилили несущие конструкции, провели перепланировку помещений и отделочные работы. При этом в здании сохранены гипсовые барельефы 1930-х годов, перила с отделкой из камня, двери и люстры.

ЦК «Орджоникидзевский» в 2018 году ЦК «Орджоникидзевский» в 2018 году ЦК «Орджоникидзевский» в 2018 году ЦК «Орджоникидзевский» в 2018 году

Еще 18 миллионов рублей ушло на приобретение мебели и оборудования для двух учреждений. Как рассказал директор ЦК «Орджоникидзевский» Сергей Борисов, раньше заполняемость секций составляла около 50%, сейчас же некоторые кружки переполнены. Самые популярные направления у жителей Уралмаша – хореография, вокал и робототехника.

Законсервированное крыло

Директор Екатеринбургского центра по охране культурного наследия Леонид Генин отметил, что нужно привести в порядок оставшиеся два корпуса «Фабрики-кухни». Крыло, где был пожар, сейчас законсервировано. Чтобы отремонтировать оставшиеся помещения, необходимо еще порядка 450 миллионов рублей.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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