В Екатеринбурге весной после ремонта введут в эксплуатацию две школы на 1000 мест

В этом году в Екатеринбурге после капитального ремонта введут в эксплуатацию две школы – на улицах Баумана и Севастопольской. С 1 сентября туда пойдут более тысячи детей.

«Во втором квартале после капремонта открываются две школы. Это гимназия № 99 на улице Баумана на 650 мест и школа № 24 по улице Севастопольской на 400 мест, – рассказал на брифинге первый заместитель главы Екатеринбурга Игорь Сутягин. – Общие расходы по этим школам составили 460 миллионов рублей, было предусмотрено софинансирование из федерального, областного и муниципального бюджетов. Обе школы были с существенным износом, поэтому вошли в план капремонта. Учебный процесс там начнется с 1 сентября».

Также в этом году планируют отремонтировать два детских сада. Один – на улице XXII Партсъезда – это бывшая школа. Ее переоборудуют в садик на 150 мест, в котором будет две ясельные группы. Из бюджета на это потратят 118 миллионов рублей. Второй садик – на Новгородцевой, 7а, – ремонтируют за счет инвесторов. Он будет рассчитан на 200 мест.

Екатеринбург, Анастасия Истомина

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