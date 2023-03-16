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Четверг, 16 марта 2023, 14:21 мск

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Турчак раскритиковал Свердловскую область

Андрей Турчак. Фото из телеграм-канала политика

Глава генсовета «Единой России», зампред Совета Федерации Андрей Турчак раскритиковал Свердловскую область за отставание в графике капитального ремонта школ.

«Ремонтные работы завершены в 1664 школах. Несданными остаются только три объекта, и все они в одном регионе, Свердловской области. Просьба сенаторам, представляющим регион, обратить на это внимание», – сказал вице-спикер на заседании Совфеда.

Ранее «Новый День» писал, что готовятся к вводу после капремонта две школы в Екатеринбурге – на Баумана и Севастопольской, с 1 сентября они примут больше тысячи детей.

Екатеринбург, Елена Сычева

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