Музыканты будут судиться с охранниками вокзала, из-за которых опоздали на поезд (ФОТО)

Музыканты группы «Брэган Д'Эрт» опоздали на поезд из Екатеринбурга в Челябинск из-за конфликта со службой безопасности вокзала – охранникам не понравился обычный складной нож – такой берут в дорогу многие. Вокалистка группы Майя Котовская решила не спускать на тормозах эту ситуацию и обратилась в суд.

«Вот теперь, похоже, я всерьез намерена посудиться и с РЖД, и с охранной конторой «Набат ТВ». Ибо я все понимаю, но такой цирк безопасности устраивать – это уже слишком. Я такого маразма, если что, не видела даже в Ростове-на-Дону и в Краснодаре, а там, на секунду, Северный Кавказ через дорожку», – объяснила она свое решение. Цель иска – в первую очередь «достучаться» до охраны РЖД и объяснить, что нельзя лишать людей билетов и разрушать их планы по своему желанию.

«Сейчас мы определяемся с объемом требований. Разумеется, в них включим деньги, потраченные на билеты, будет требование о моральном ущербе. Но все же самое главное – это само признание действий охранников незаконными. Впереди садово-огородный сезон, любители активного отдыха пойдут в походы. То есть будут и топоры, и ножи посерьезнее, чем был у моей доверительницы. Всем этим людям запретят пользоваться вокзалом? Пока ситуация идет именно к этому. Мы уже знаем, что есть и те, кто не стал вызывать полицию и просто выбрасывал свои вещи, к которым предъявлялись аналогичные претензии – возможно, предложим им присоединиться к нам с самостоятельными исками», – прокомментировал представитель Майи Котовской, член Ассоциации юристов России Алексей Остапов.

По его словам, полицейские осматривали нож и пришли к выводу, что никакой угрозы он не представляет, запрещать проход с ним было неправильно. Однако опоздавшим на поезд никто не компенсировал потерянные деньги, а Дирекция железнодорожных вокзалов РЖД ограничилась извинениями за неудобства, настаивая при этом на законности действий сотрудников ЧОПа.

Екатеринбург, Светлана Загороднева

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