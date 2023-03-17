Охранники вокзала и правительство решат, с какими ножами можно проходить в поезда

Накануне старта дачного сезона в правительстве Свердловской области пройдет совещание о мерах безопасности на вокзале. Инициаторы – подразделение транспортной безопасности. Будет решаться вопрос о том, с какими ножами охранники должны пропускать людей на поезда.

Сотрудники подразделения транспортной безопасности «Набат ТВ» в январе этого года не пустили на территорию железнодорожного вокзала вокалистку группы «Брэган Д'Эрт» Майю Котовскую, у которой при себе был складной нож. «Новый День» ранее рассказывал, что опоздавшие из-за этого на поезд музыканты будут судиться с охранниками. После публикации представители безопасников извинились перед молодыми и сообщили, что инициируют совещание в правительстве региона.

«Сама по себе ситуация с ножами связана с имеющимися белыми пятнами в нашем законодательстве, где указано, что не допускаются в зону транспортной безопасности предметы «конструктивно схожие с холодным оружием или способные применяться в качестве такого оружия» – пункт 3.5 статьи Х приказа Минтранса № 227. К текущему моменту, благодаря резонансу в СМИ и обращениям пассажиров, в том числе вашего, нашей организацией написаны письма в ведомственные учреждения нашего государства (Минтранс, Ространснадзор, Росжелдор, ЛУ МВД России) по данным обстоятельствам (при необходимости можем предоставить копии писем). Также инициированы областные координационные собрания для оперативного принятия решения. […] Решение по ситуации с ножами и людьми, которые поедут весной на открытый воздух, так или иначе будет принято в рамках координационного собрания на уровне правительства области, и мы будем обязаны ему подчиниться, каким бы оно ни было», – сообщил Данил Горбунов, зам гендиректора подразделения транспортной безопасности «Набат ТВ» в письме, адресованном Майе Котовской.

По нашим данным, от иска музыканты отказываться не собираются, в том числе и из-за разногласий в позициях железнодорожников. Дирекция вокзалов РЖД, напомним, считает действия охранников правомерными.

Екатеринбург, Светлана Загороднева

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