Ремонтные работы на трассе Пермь – Екатеринбург продлятся до 1 июня

Свердловская Госавтоинспекция предупреждает водителей о ремонтных работах сразу на нескольких участках трассы Пермь – Екатеринбург.

Так, с 276-го по 301-й км автодороги идет замена дорожного полотна, срок окончания работ – 13 мая.

На участке трассы с 187-го по 232-й км ведется строительство путепровода через железную дорогу, оно завершится к 1 июня. В этот же период включено строительство моста через реку Шут на 232-м км Пермского тракта.

На участке трассы с 232-го по 250-й км проводятся земляные работы, в том числе фрезерование асфальта и замена водопропускных труб. Сроки выполнения работ – до 9 мая.

«Водителям при проезде участков дорог, где ведутся дорожные работы, следует соблюдать скоростной режим, быть предельно внимательными, строго следовать требованиям знаков дорожного движения, исключить выезды на обочину, а также остановку и стоянку, препятствующую проезду транспорта. В случае технической неисправности транспортных средств принять меры, чтобы убрать автомобили с проезжей части», – сообщили в пресс-службе ГИБДД.

Как ранее писал «Новый День», после длинных февральских выходных на Пермском тракте скопилась многокилометровая пробка. Автомобилисты часами простаивали в заторе, на трассе дежурили сотрудники МЧС и врачи скорой помощи. ГИБДД предупреждает водителей, что на ремонтируемых участках ведется фото- и видеофиксация нарушений ПДД. Приборы настроены на регистрацию превышения скорости.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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