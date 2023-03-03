Алкснис: запрет продажи дронов россиянам – это санкции со стороны КНР (ВИДЕО)

Запрет продажи дронов DJI на площадке AliExpress можно воспринимать как санкции в отношении граждан России, считает экс-депутат Госдумы РФ, полковник Виктор Алкснис. «DJI ввела свои санкции против россиян, хотя власти Китая пока официально не присоединяются к давлению на граждан России. Впрочем, это никак не мешает, например, Lenovo прекращать поставки в Россию своих ПК и ноутбуков, а Huawei – лишать российских операторов связи своих базовых станций. А учитывая особенности государственного устройства КНР, такое было бы невозможно без указания руководящей и направляющей силы китайского общества», – пишет он в своем телеграм-канале.

Запрет продажи дронов DJI россиянам на AliExpress

Отметим, что со вчерашнего дня заказать дроны производства каких бы то ни было предприятий на AliExpress невозможно. Поисковый запрос позволяет найти огромное количество такой продукции, но при переходе в карточку конкретного товара сайт выдает ошибку.

Москва, Елена Сычева

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