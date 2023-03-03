Миграционный отток из Екатеринбурга спровоцировал дефицит кадров

Специальная военная операция на Украине и частичная мобилизация стали причиной самого большого миграционного оттока населения из Екатеринбурга за последние 30 лет. Как сообщил на встрече с журналистами начальник департамента экономики Алексей Прядеин, за 11 месяцев 2022 года миграционная убыль составила 4 893 человека – это разница между уехавшими и приехавшими. Точное количество эмигрировавших горожан чиновник не назвал.

«Миграционный отток создает давление на рынок труда. В городской экономике формируется дефицит кадров. В первую очередь это касается рабочих специальностей и IT-сферы. Мы сейчас работаем с центрами занятости, чтобы решить проблему. В первую очередь сейчас нужно обеспечить кадрами растущие потребности предприятий ОПК. Для этого в городе проводятся ярмарки вакансий», – сообщил Прядеин.

По его словам, в январе-феврале 2023 года ситуация с миграцией начала «разворачиваться». Часть уехавших горожан стала возвращаться домой. Кроме того, есть много людей, которые сейчас фактически проживают в Грузии или Казахстане, но продолжают работать на предприятиях Екатеринбурга в удаленном формате. «Глобально частичная мобилизация населения на экономику города не повлияла», – заключил чиновник.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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