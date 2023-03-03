В Екатеринбурге полиция дежурит на месте предполагаемой встречи участников ЧВК «Редан» (ФОТО)

В Екатеринбурге в ТЦ «Гринвич» стянуты силы полиции. Как выяснил «Новый День», в торговом центре в пятницу вечером намечалась встреча участников скандального движения ЧВК «Редан», и правоохранители устроили рейд для пресечения возможных правонарушений. Однако сейчас на месте только случайные подростки. Полицейские просят их отойти от места предполагаемой встречи поклонников аниме.

«Полиция обеспечивает общественный порядок и осуществляет профилактические мероприятия в целях предупреждения и пресечения возможных правонарушений. Итоги рейда будут подведены позже», – сообщили «Новому Дню» в пресс-службе УМВД Екатеринбурга.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева, Владислав Тринько

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