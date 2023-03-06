Полиция проверила торговые центры в поисках подростков

В полиции Екатеринбурга подвели итоги прошедших в выходные рейдов по торговым центрам. Искали главным образом подростков, которые нарушают порядок или сами могут стать жертвами правонарушений.

Как сообщили в пресс-группе УМВД города, крупные торговые точки традиционно являются местом притяжения молодежи. Кроме того, в органы внутренних дел регулярно поступают сообщения о нетактичном или даже противоправном поведении молодых людей в общественных местах.

Всего в результате рейдов было проверено свыше 100 человек. Пятеро подростков были доставлены в отделы полиции, опрошены, переданы родителям и отпущены домой. Три человека, в том числе один подросток, оштрафованы за употребление спиртного в общественном месте.

Напомним, вечером в пятницу, 4 марта, силы полиции были стянуты к ТЦ «Гринвич». Там намечалась встреча участников скандального движения ЧВК «Рёдан», и правоохранители устроили рейд для пресечения возможных правонарушений. Однако на месте оказались только случайные подростки. Полицейские просили их отойти от места предполагаемой встречи поклонников аниме. Но встреча так и не состоялось.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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