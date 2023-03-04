В Полевском снова ввели карантин по бешенству из-за трупа лисы

В СНТ «Медик» в Полевском выявлен еще один случай бешенства животного. Как сообщили в местной администрации, хозяин приехал на садовый участок покормить собаку и обнаружил рядом с ней труп лисы. Ран и царапин на ее теле не обнаружено. Хозяин вакцинировал питомца от бешенства, сейчас собака находится под наблюдением ветеринаров.

Результаты исследования трупа лисы подтвердили наличие вируса бешенства в крови. По распоряжению свердловского губернатора, на территории коллективных садов «Медик» установлен карантин по бешенству. Здесь запрещены лечение, отлов, ввоз и вывоз восприимчивых животных в радиусе 3 километров от эпизоотического очага. Ограничения продлятся до 10 апреля 2023 года.

Ранее директор департамента ветеринарии Свердловской области Евгений Трушкин отмечал, что количество случаев бешенства среди животных будет расти из-за цикличности заболевания. Самыми опасными переносчиками вируса являются дикие лисицы, енотовидные собаки, грызуны, домашние собаки и кошки. Ветеринары призывают свердловчан прививать своих питомцев от бешенства – даже тех, кто постоянно живет дома.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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