Продать на «Авито» или вернуть в магазин: как выгодно распрощаться с ненужным подарком

Мужчины и женщины часто не угадывают самые желанные подарки на гендерные праздники. «Новый День» рассказывает, как избавиться от презента с выгодой.

Вернуть в магазин

Самый простой вариант – получить деньги за ненужный подарок, просто вернув его в магазин. В идеале в торговую точку стоит приходить с чеком, но его отсутствие возврату не помеха. Главный минус такого способа – если покупатель расплачивался картой, то деньги вернутся на нее.

Большинство вещей можно вернуть, если они просто не подошли. Но есть категории товаров, которые нельзя вернуть, если они надлежащего качества. Это:

✔Предметы личной гигиены

✔Парфюмерия и косметика

✔Цветы

✔Бельевой трикотаж и чулочно-носочные изделия

✔Строительные и отделочные материалы

✔Ювелирные изделия

✔Автомобили и мотовелотовары

✔Технически сложные товары

✔Гражданское оружие

✔Животные и растения

✔Книги

Полный список здесь.

Отдельно скажем о цветах и ювелирных украшениях. Цветы можно вернуть, если в букете есть сломанные стебли, признаки болезни растений, возврат также возможен, если продавец под видом одного цветка вручил неразбирающемуся покупателю другой. Ювелирку также нельзя сдать, если она не понравилась или не подошла по размеру. А как оценить качество изделия, «Новый День» писал ранее.

Продать через сайт объявлений

Те товары, которые нельзя вернуть в магазин, можно продать через «Авито» или «Юлу»: там выставляют все, и цветы, и нижнее белье, и предметы личной гигиены.

Несколько советов, как бесплатно повысить привлекательность объявления.

⁃ Подключите функцию доставки. Так объявление увидит гораздо больше людей. Есть ограничения, в доставку не принимают ювелирные украшения, картины, крупногабаритную технику.

⁃ Сделайте качественные фото. Нужен естественный свет и несколько ракурсов. Если товар дорогой, снимите еще и видео, чтобы потенциальному покупателю было удобнее рассмотреть его. Если товар новый и бирки на месте, обязательно зафиксируйте это.

⁃ Напишите описание самостоятельного, копипаста с официального сайта покупателя не привлекает. Если товар новый, не забудьте указать это, лучше сразу в заголовке.

⁃ Люди любят торговаться. Заложите скидку в цену.

⁃ Отвечайте оперативно. Вероятно, вы будете не единственной, кто продает новые духи или сертификат в магазин косметики.

⁃ Если есть возможность, оставьте товар у себя на пару месяцев. Сразу после праздников доски объявлений переполняются подарками, которые не пригодились. Конкуренция растет, цена снижается.

Предложить соседу

Лайфхак, как быстро продать подарок, не выходя из дома. Способ подойдет, если вам вручили подарок не слишком поздно и вы не живете вместе с тем, кто его дарил. Разместите объявление в домовом чате.

Есть шансы, что кто-то из ваших соседей не успел купить подарок вовремя, в цветочных остались только чахлые букеты, магазины далеко, а доставку ждать до завтра. Тогда у вас получится взаимовыгодный обмен: ваш подарок спасет забывчивого мужчину, а вы избавитесь от ненужного и получите деньги.

Только не выкладывайте в чат фото подарка – потенциальная получательница презента может быть в этом же чате – просто обозначьте, что у вас есть новый подарок в упаковке, вы готовы заинтересовавшемуся показать его в личку.

Сдать в аренду

Сдать в аренду можно практически все что угодно. Шикарный букет возьмут ради фото на 8 Марта. Ювелирные украшения актуальны всегда. Бытовую технику берут в аренду, чтоб попробовать и определиться, стоит ли покупать такое домой.

Сдать вещь в аренду можно как на «Авито», так и на специализированных сайтах. Например, сервис Polka проводит сделки по детским товарам, одежде, бытовым товарам, технике и даже секс-игрушкам. Работает в нескольких крупных городах, в том числе Екатеринбурге.

UniRenter принимает платья напрокат.

Сдать что-либо в аренду можно и самостоятельно, например, через барахолки в соцсетях – такие группы обычно есть даже в мелких городах. Рекомендуем заключить договор, где прописать условия проката и санкции за повреждение имущества.

Екатеринбург, Марина Иванова

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