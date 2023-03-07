Советы от Роскачества: пять бюджетных вариантов подарка к 8 Марта

Специалисты центра финансовой экспертизы Роскачества не рекомендуют мужчинам брать кредит на подарки к 8 Марта. Заем все равно придется отдавать банку с процентами, так что подарок обойдется дороже. Кроме того, кредиты отягощают ежемесячный бюджет, а если заемщик допустит просрочку, то испортит свою кредитную историю. Если нет денег на подарок любимой женщине, специалисты советуют включить фантазию. Например, попробовать один из пяти вариантов бюджетного праздника.

Список желаний

Нужно взять блокнот и на каждой странице прописать по одному «женскому желанию» – например, сделать уборку в квартире, вкусный ужин, просмотр ее любимого сериала вместе, завтрак в постель и многое другое – любые идеи, которые оценит женщина. Выполняйте по желанию в день, продолжительность выбирайте сами. Ваша забота – отличный подарок!

Творчество

Подарите даме танец! Или портрет. Или посвятите ей песню – про нее и ваши чувства к ней. Разве вспомнит женщина все букеты, которые ей дарили на 8 Марта? А вот если вы напишете для нее песню – она запомнит на всю жизнь и будет рассказывать подругам.

Фотосессия

Попросите даму сердца нарядиться и подготовиться к фотосессии. Выберите красивое место и сделайте много фотографий вашей любимой на смартфон. Лучший фотограф – любимый мужчина.

Коробка воспоминаний

Отличный вариант для подарка маме. Соберите небольшие вещи, которые способны ее растрогать: распечатанные фотографии, подписанная от руки открытка, любимый шоколад, ваш первый рисунок. Все эти мелочи вместе будут каждый раз напоминать маме о том, как вы ее любите. Для дамы сердца можно сделать похожий сюрприз – с вещами, которые вас объединяют.

Романтическое путешествие

Выберите тур, распечатайте фото города, в который планируете отправиться вместе, и презентуйте его любимой. Пообещайте отправиться туда вдвоем в ближайшее время, а с зарплаты обязательно отложите деньги на поездку.

Накануне «Новый День» провел опрос на улицах Екатеринбурга, чтобы выяснить, сколько готовы потратить горожане на подарок к 8 Марта. Многие называли суммы от 5 до 20 тысяч рублей. Хотя некоторые говорили, что может хватить и 50 рублей, а кто-то – видимо в шутку – сказал, что нужен миллион евро.

Сколько потратить на подарок к 8 Марта

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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