В Екатеринбурге покупатели суши-маркета заразились сальмонеллезом (ФОТО)

Четыре клиента суши-маркета «Фишка 96» в Екатеринбурге заболели сальмонеллезом. Трое попали в больницу, один из пострадавших – ребенок.

Сотрудники Роспотребнадзора проверили павильон на Рябинина, 18/2, где готовили суши для доставки, и обнаружили там многочисленные санитарно-эпидемиологические нарушения.

Так, внутренняя отделка стен помещения не соответствовала нормам, повара использовали разделочные ножи, ручки которых перематывали тканью. Часть инвентаря не имела маркировки. Уборка помещения оставляет желать лучшего: на полу были обнаружены остатки пищи, на стенах, внутри и снаружи моечных ванн – жировые подтеки. На предприятии летали мухи, а мусорные бачки были без крышек. Кроме того, «Фишка 96» не проводила ежедневный осмотр работников.

«В рамках расследования проведен отбор проб готовой продукции, сырья, смывов, воды, дезсредств, биологический материал у сотрудников. В пробах продукции обнаружены бактерии группы кишечной палочки. Часть проб находится в работе», – сообщили в пресс-службе надзорного органа.

Роспотребнадзор наложил запрет на работу суши-маркета. Материалы о приостановлении деятельности предприятия переданы в суд. В адрес ИП выдано предписание о проведении дополнительных санитарных мер.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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