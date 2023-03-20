Суши-маркет закрыли из-за вспышки сальмонеллеза

В Екатеринбурге суши-маркет «Фишка 96» закрыли на 90 суток по решению суда. Решение было принято сегодня, рассказали в пресс-службе Роспотребнадзора по Свердловской области.

Ранее четыре человека, купившие еду в кафе на Рябинина, 18/2, заразились сальмонеллезом. Трое попали в больницу, один из пострадавших – ребенок. Как уже писал «Новый День», помещение кафе обследовали и нашли там множество нарушений: внутренняя отделка стен помещения не соответствовала нормам, повара использовали разделочные ножи, ручки которых перематывали тканью. Часть инвентаря не имела маркировки. Уборка помещения оставляет желать лучшего: на полу были обнаружены остатки пищи, на стенах, внутри и снаружи моечных ванн – жировые подтеки. На предприятии летали мухи, а мусорные бачки были без крышек. Кроме того, «Фишка 96» не проводила ежедневный осмотр работников.

Екатеринбург, Марина Иванова

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