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Понедельник, 20 марта 2023, 09:46 мск

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Суши-маркет закрыли из-за вспышки сальмонеллеза

Фото: Роспотребнадзор

В Екатеринбурге суши-маркет «Фишка 96» закрыли на 90 суток по решению суда. Решение было принято сегодня, рассказали в пресс-службе Роспотребнадзора по Свердловской области.

Ранее четыре человека, купившие еду в кафе на Рябинина, 18/2, заразились сальмонеллезом. Трое попали в больницу, один из пострадавших – ребенок. Как уже писал «Новый День», помещение кафе обследовали и нашли там множество нарушений: внутренняя отделка стен помещения не соответствовала нормам, повара использовали разделочные ножи, ручки которых перематывали тканью. Часть инвентаря не имела маркировки. Уборка помещения оставляет желать лучшего: на полу были обнаружены остатки пищи, на стенах, внутри и снаружи моечных ванн – жировые подтеки. На предприятии летали мухи, а мусорные бачки были без крышек. Кроме того, «Фишка 96» не проводила ежедневный осмотр работников.

Екатеринбург, Марина Иванова

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